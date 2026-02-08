VIDEO / Maestralni Kramarić matirao Neuera za kratko poravnanje protiv moćnog Bayerna!

Podijeli :

U sklopu 21. kola Bundeslige vodeći Bayern dočekao je trećeplasirani Hoffenheim za kojeg od prve minute igra hrvatski reprezentativac Andrej Kramarić.

Igrala se 17. minuta kad smo vidjeli spornu situaciju u gostujućem kaznenom prostoru. U duelu između Luisa Diaza i Kevin Akpoguma došlo je do međusobnog povlačenja, a sudac Tobias Stieler odlučio je pokazati na bijelu točku i isključiti gostujućeg braniča. Harry Kane sigurno je realizirao kazneni udarac za 1:0.

VIDEO / Je li Kramarićev Hoffenheim u ovoj situaciji oštećen protiv Bayerna?

U 35. minuti Kramarić je devetim pogotkom u Bundesligi poravnao na 1:1 nakon velike pogreške Manuela Neuera, no Bayern se ekspresno vratio u vodstvo. Diaz je još jednom izborio kazneni udarac, a Kane je opet siguran za 2:1 u 45. minuti. Sjajni Diaz u drugoj minuti sudačke nadoknade pogodio je za 3:1.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.