Prošlo ljeto bio je blizu potpisa za Hajduk, a sada ga je Leipzig kupio za 25 milijuna eura

FC RB Leipzig

Brazilac Rômulo Cardoso i službeno je postao novi igrač RB Leipziga, potvrdio je njemački bundesligaš na svojim stranicama. Leipzig je tako vrlo brzo pronašao zamjenu za Benjamina Šeška, koji je ovog ljeta prešao u Liverpool.

Rômulo je nogometnoj javnosti u Hrvatskoj postao poznat još prošlog ljeta, kada su turski mediji pisali kako ga želi dovesti tadašnji sportski direktor Hajduka Nikola Kalinić. U to vrijeme igrao je na posudbi u Turskoj iz brazilskog Athletico Paranaensea, a interes Splićana ostao je samo na razini nagađanja. Umjesto odlaska u Hajduk, brazilski napadač ostao je u Göztepeu, koji ga je ove zime otkupio za 2,5 milijuna eura.

Odluka se pokazala punim pogotkom za turski klub. Rômulo je odigrao fantastičnu sezonu — u domaćim natjecanjima zabio je 17 pogodaka i upisao 10 asistencija, čime je privukao pozornost većih europskih klubova. RB Leipzig odlučio ga je dovesti za 25 milijuna eura (20 milijuna fiksno + 5 milijuna kroz bonuse), a Göztepe će zadržati i postotak od iduće prodaje.

Ovim transferom Göztepe je u samo pola godine udeseterostručio uloženi novac, dok je Leipzig osigurao mladog i potentnog napadača koji bi trebao popuniti veliku prazninu nakon Šeškovog odlaska.