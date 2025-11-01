Kovač poslije važne pobjede posebno pohvalio jednog igrača: ‘On je taj koji…’

Junak susreta bio je Serhou Guirassy, koji je svojim pogotkom donio tri boda i privremeni povratak Borussije na drugo mjesto, četiri boda iza Bayerna.

VIDEO / Kovač bizarnim pogotkom došao do pobjede protiv Jakićevog Augsburga

Nakon utakmice, Kovač je istaknuo da je očekivao težak dvoboj.

“Znali smo u kakve uvjete dolazimo u Augsburg i da nas čeka vrlo teška utakmica. Nije bila lijepa za gledanje, ali bila je iznimno intenzivna. Na kraju smo bili tek malo bolji zahvaljujući Serhouovu pogotku. Sve ostalo bila je čista borba i puno trčanja s obje strane”, rekao je Kovač za Sky, a onda posebno pohvalio strijelca odlučujućeg pogotka:

“Trebamo našeg napadača, trebamo Serhoua. On je taj koji nam donosi bodove. Kad zabija, mi pobjeđujemo. U posljednjim tjednima nije imao sreće, što se osjetilo na rezultatima, ali danas je ponovno bio presudan. Uz to, sačuvali smo mrežu netaknutom, što me dodatno veseli”, zaključio je Kovač.