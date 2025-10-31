VIDEO / Kovač bizarnim pogotkom došao do pobjede protiv Jakićevog Augsburga

Podijeli :

Deveto kolo Bundeslige su u Augsburgu otvorili istoimeni domaćin za koji su danas na klupi Kristijan Jakić i Nediljko Labrović te Borussia Dortmund koju vodi Niko Kovač. Prvo poluvrijeme nije bilo najzanimljivije, ali je u 38. minuti utakmica otvorena bizarnim pogotkom Kovačevih trupa. Waldemar Anton poslao je dugu loptu koju je odbio Chrislain Matsima, no lopta se potom odbila od Han-Noaha Massenga te je stigla u idealnu poziciju za Serhoua Guirassyja. Gvinejski napadač je to iskoristio za prekid dugog posta bez golova. Guirassy je prije ovog susreta bio 401 minutu bez pogotka, a netom prije pogotka bio je 438 minuta. Na poluvrijeme se otišlo s vodstvom Dortmunda od 1:0.

Ispostavilo se na kraju da je time osigurao svojoj momčadi tri boda.

Hrvatski igrači Kristijan Jakić i Nediljko Labrović ostali su tijekom cijelog susreta na domaćoj klupi za pričuve, a njihova je momčad ostala na 15. mjestu ljestvice.

Uz utakmicu više od ostalih Borussia se barem privremeno vratila na drugo mjesto ljestvice. Ima četiri boda manje od Bayerna koji je dosad ostvario svih osam pobjeda.

