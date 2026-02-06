‘Bayern je mogao dobiti Vuškovića za tri milijuna eura, ali skauti su rekli da je previše arogantan s loptom’

Upravo uz Bayern veže se zanimljiva priča koju donose Bildovi insajderi Heiko Niedderer i Christian Falk.

VIDEO / Vušković je čudo! Stoper Vatrenih zabio Bayernu za remi, proglašen je igračem utakmice Legenda oduševljena Vuškovićem: ‘To što on vidi s 18 ja nisam vidio ni s 30 godina’

“Vušković je u veljači 2023., pred 16. rođendan, ponuđen Bayernu. Moglo ga se kupiti uz odštetu od 3 milijuna eura Hajduku, koji je mogao dobiti i još maksimalno 2 milijuna eura kroz bonuse. Bayern je odbio ponudu jer su njegovi skauti podnijeli negativna izvješća nakon što su gledali mladog stopera.

Bayernov glavni skaut tada je opisao Vuškovića kao ‘previše arogantnog s loptom’ i dodao ‘uopće nam se ne sviđa.’ Na kraju je Tottenham vidio potencijal u Vuškoviću te ga idućeg ljeta kupio za oko 15 milijuna eura”, navode Niedderer i Falk.

Tottenham je Hajduku za Vuškovića isplatio fiksnih 11 milijuna eura, a transfer je dogovoren ranije, no realiziran tek prošlog ljeta nakon što je postao punoljetan. Od siječnja 2024. bio je pod kontrolom londonskog kluba, koji ga je slao na posudbe u Radomiak, Westerlo i potom HSV, gdje je nastavio s odličnim igrama, a prema Transfermarktu trenutno vrijedi 40 milijuna eura.