Budimirova Osasuna oduševila Španjolce lijepom gestom nakon poplava

Podijeli :

ManuelxBlondeau AOP.Pressx AOP20250920-0002 via Guliver

Nogometni klub Osasuna, za koji igra hrvatski napadač Ante Budimir, obnovio je sportski centar u rodnom mjestu svog bivšeg trenera Vicentea Morena koje je prije točno godinu dana poharala poplava.

Bujice u Španjolskoj odnijele su 229 života, razorivši među ostalim i gradić Massanassu gdje je prije 51 godinu rođen Moreno. Osasuna je donirala 452.000 eura za obnovu tamošnjeg sportskog centra, a radovi su završili upravo na obljetnicu tragedije.

“Bilo je jako teško, a i danas se još uvijek vide ožiljci,” rekao je u srijedu Moreno za Radio Marcu.

Massanassa, pored Valencije, udaljena je oko 500 kilometara od grada Pamplone iz kojeg je Osasuna.

“U Osasuni sam se uvjerio da je ona više od nogometnog kluba. Čak mi je i jedan dječak, navijač kluba, dao novac koji je dobio od majke za Sveta tri kralja,” napomenuo je trener.

Sveta tri kralja su u Španjolskoj glavni blagdan kada djeca dobivaju poklone.

“Taj dječak je umjesto poklona zatražio novac od majke kako bih ja pomogao djeci u svom mjestu,” rekao je Moreno. “Predao mi je kuvertu uslijed čega su me preplavile emocije. Ta gesta mi je dala snage, osjetio sam da svi stoje iza unesrećenih.”

Moreno je prošle sezone zauzeo s Osasunom deveto mjesto u španjolskom prvenstvu, a Budimir je bio treći strijelac prvenstva. Trener je, međutim, ljetos otišao u katarski klub Al-Wakrah.

“Bila je to jako teška godina pa sam morao promijeniti okolinu. U Katru je iskustvo drugačije, ondje nogomet raste, pa nastojim pridonijeti svojim zrnom pijeska,” izjavio je Moreno.