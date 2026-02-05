Budimir radi transfer karijere? Barcelona priprema 10 milijuna eura za hrvatskog napadača!

Ante Budimir proteklih godina uživa veličanstven status u Pamploni.
Svojim golovima za Osasunu, Budimir se isprofilirao kao jedan od najboljih napadača La Lige.
Hrvatski napadač je ove sezone postigao 12 pogodaka u 24 nastupa u La Ligi i Kupu kralja, što nije prošlo nezapaženo u Kataloniji.
Kako navode španjolski mediji, za njegove usluge je zainteresirana Barcelona. Katalonski gigant želi za 10 milijuna eura dovesti Budimira i tako ojačati svoj napad.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!