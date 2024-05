Budimir: ‘Očekujem težak Euro i puno navijača, možemo napraviti dobre stvari’

Podijeli :

Goran Mehkek CROPIX via Guliver Images

Hrvatski nogometni napadač Ante Budimir rekao je da očekuje teško Europsko prvenstvo, ali i jednu dobru Hrvatsku koja nakon prolaska skupine može napraviti "dobre stvari".

“Očekujem težak turnir i jednu dobru Hrvatsku. Također očekujem puno navijača Hrvatske i da prođemo skupinu, a onda kao i uvijek možemo napraviti dobre stvari“, izjavio je 32-godišnji reprezentativac u intervju koji je u četvrtak objavila kompanija Kosner koja sponzorira Osasunu.

Budimir je s 18 zabijenih golova u 38 utakmica bio najbolji strijelac španjolskog prvoligaša Osasune koja je završila na 11. mjestu među 20 klubova u Primeri.

“Bila je ovo sezona s puno različitih emocija“, rekao je. Tijekom sezone je imao slomljenu sinusnu kost na licu, a zatim su mu napukla i tri rebra zbog kojih je bio propustio pet utakmica u nizu. U posljednjem prvenstvenom kolu je, međutim, zabio gol u remiju 1-1 s Villarrealom. Sezonu je okončao kao peti strijelac španjolskog prvenstva.

“Bilo je ključno što sam igrao u kontinuitetu još od ljetnih priprema. Trenirao sam, hvatao formu i igrao od početka s ekipom. To je bilo presudnu za dobru sezonu“, objasnio je.

Budimira su Osasunini navijači, ali i novinari koji izvještavaju o tom klubu, izabrali za najboljeg klupskog igrača ove sezone.

“Naravno da sam zadovoljan i zahvalan zbog priznanja novinara i ljudi koji gledaju nogomet“, izjavio je.

Upitan osjeća li se idolom u Pamploni, gradu na sjeveru Španjolske, odgovorio da ne.

“Ali osjećam da me ljudi podržavaju“, rekao je. “Prepoznaju me i cijene svaki puta kada istrčim na stadionu El Sadar ili kada me vide na ulici. Zahvalan sam im na tome”, dodao je.

Osasunu je napustio trener Jagoba Arrasate nakon šest i pol godina provedenih ondje. Zamijenio ga je Vicente Moreno koji je od rujna bio bez posla, a koji je bio trener Budimiru u Mallorci od siječnja 2019. do kolovoza 2020.

Budimir se u četvrtak trebao priključiti reprezentaciji Hrvatske u Rijeci na pripremama za Europsko prvenstvo. Prvenstvo počinje 14. lipnja u Njemačkoj, a Hrvatska će dan kasnije igrati prvu utakmicu sa Španjolskom u Berlinu. U skupini su još Italija i Albanija.

Budimir je prije šest mjeseci, u posljednjem kolu kvalifikacija za Europsko prvenstvo, zabio gol u 43. minuti za pobjedu od 1-0 nad Armenijom. Njome je Hrvatska izborila nastup na prvenstvu.