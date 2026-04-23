Matjaž Kek pred povratkom u Rijeku? Evo što se događa i kakva sudbina čeka Sancheza

AP Photo/Darko Bandic via Guliver Images

Victor Sánchez gotovo sigurno neće ostati trener Rijeke i iduće sezone. Nakon poraza od Varaždina u prošlom kolu SuperSport HNL-a, Rijeka se nalazi na četvrtom mjestu s 42 boda, pet bodova iza trećeplasiranog Varaždina.

Unatoč dobrim europskim rezultatima i plasmanu u finale Kupa, ligaški učinak ne zadovoljava ambicije uprave, pa se već neko vrijeme govori o promjeni na klupi.

Prema navodima Tportala, u tijeku su razgovori s bivšim trenerom Rijeke Matjaž Kekom, koji je sve bliže povratku u klub. Ipak, još nije sigurno hoće li preuzeti ulogu glavnog trenera.

Kek je navodno u pregovorima i za funkciju sportskog direktora, odnosno generalnog direktora, poziciju koju Rijeka trenutno nema popunjenu.

Ako bi preuzeo tu funkciju umjesto trenerske, potraga za novim trenerom nastavila bi se nakon završetka sezone, bez obzira na rezultate koje Sánchez ostvari do kraja natjecanja.