Budimir nakon poraza od Uzbekistana: ‘Teško je to mladim igračima, neki nisu htjeli pucati’

U šesnaestini finala Svjetskog prvenstva U17 Hrvatska je igrala protiv reprezentacije Uzbekistana. Nakon teške borbe prolaz je nakon boljeg izvođenja jedanaesteraca prolaz izborila reprezentacija Uzbekistana 1:1 (4:3). Utakmicu je komentirao izbornik Marijan Budimir.

“Teško je ispasti na penale, osobito u mlađim uzrastima. To su još djeca, kad ih vidiš kasnije kako plaču… Teško je. Uzbekistan je odličan protivnik, bili su bolji u prvom poluvremenu, a mi smo u drugom dijelu bili puno odlučniji i hrabriji. Izjednačili smo i na kraju je Tino želio najbolje. Možda da je pao, bio bi penal, ali on je ostao na nogama jer je želio zabiti gol”, rekao je Budimir nakon utakmice.

Osvrnuo se na izvođenje jedanaesteraca.

“Kažu da su penali lutrija, ali nisu. Oni su psihologija. Teško je to tako mladim igračima; bilo je i onih koji nisu željeli pucati i svaka čast onima koji su pucali. Svaka čast svima, ne može ovo umanjiti ovaj turnir koji smo odigrali jako dobro. Željeli smo ovdje biti što duže, ali nismo uspjeli”, kazao je i zaključio:

“Ovo im je jedna životna lekcija. Nogomet ne staje sa 17 godina, njihovo odrastanje i razvoj idu dalje, idu prema seniorskom nogometu i ovo je bila samo jedna stanica koje će se rado ili nerado sjećati.”