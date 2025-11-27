Britanski mediji: Uprava Liverpoola je postavila ultimatum Slotu, kontaktirali su i Kloppa

Podijeli :

SPI_045_JB_Liverpool_PSV SPI-4311-0045 via Guliver

Kriza Liverpoola produbljena je ove srijede kada je momčad na domaćem Anfieldu izgubila 4:1 od PSV-a u petom kolu Lige prvaka.

Nakon novog poraza puno se raspravlja o sudbini trenera Arnea Slota, a britanski Telegraph piše da je uprava donijela odluku uz koju ide i ultimatum.

POVEZANO VIDEO / Perišić zabio za PSV u novom debaklu Liverpoola

Objašnjavaju da je pružena podrška Slotu, ali uz jasan cilj da u sljedeće tri utakmice osvoji maksimalnih devet bodova ili mu prijeti otkaz. U klubu ne žele reagirati impulzivno, ali dobio je posljednju šansu koju mora iskoristiti.

Ovo je Liverpoolu bio deveti poraz u posljednjih 12 utakmica, a engleski mediji tvrde da je klub već kontaktirao i Jurgena Kloppa. Navijači se nadaju njegovom povratku, a uprava mu je ponudila i povratak bez dugoročnog ugovora, već samo kao privremeno rješenje.