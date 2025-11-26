VIDEO / Perišić zabio za PSV u novom debaklu Liverpoola

Podijeli :

Ivan Perišić zabio je za vodstvo PSV-a protiv Liverpoola na Anfieldu. Iskusni Hrvat siguran je bio s 11 metara u šestoj minuti susreta. Iako su Redsi izjednačili PSV je svejedno na kraju upisao visoku pobjedu od 4:1.

Ipak, Redsi su u 16. minuti susreta poravnali preko Dominika Szoboszlaija. No, nije to probudilo Liverpool i PSV je u drugom dijelu ponovno poveo. U 56. minuti za 2:1 je zabio Guus Til. Nisu tu stali Nizozemci koji su u 73. minuti dokrajčili Liverpool. Tada je zabio Couhaib Driouech za 3:1.

Do kraja utakmice je Driouech zabio još jedan gol i PSV je slavio s visokih 4:1. Skočili su tako na 14. mjesto dok je Liverpool sada na 12., a Arne Slot je sve bliži odlasku s klupe Redsa.

