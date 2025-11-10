Boban se oglasio, jednom je rečenicom otkrio sve oko Kovačevića?

Podijeli :

xxDamirxKrajacx via Guliver

Predsjednik Uprave Dinama, Zvonimir Boban, pojavio se na komemoraciji za legendarnog dinamovca, Rudolfa Belina.

U 11 sati i Boban i trener Mario Kovačević bili su prisutni na komemoraciji za Rudolfa Belina, gdje su se oprostili od plave legende. Tu je bio i igrač Dinama, Robert Mudražija.

Boban je bio među prvima koji je napustio tužnu ceremoniju, a malo kasnije, u 11.50 sati, Kovačević je krenuo prema klubu, tvrdi Večernji list.

Mario Kovačević nije želio ništa reći, a rječit nije bio ni Boban kad je ugledao novinare.

“Ništa nećete dočekati, neće biti nikakvih vijesti”, uz smiješak je dobacio Boban okupljenim novinarima koji su čekali rezultate razgovora s Kovačevićem.

Kovačević, barem zasad, ostaje trener Dinama koji će u ovoj reprezentativnoj stanci morati pronaći rješenje za krizu u koju je Dinamo došao.