Boban o kontaktu s Modrićem prošlog ljeta: ‘To je bio san, ali…’

imago/pmk via Guliver

Zvonimir Boban je na Dinamovom članskom danu govorio i o Luki Modriću.

Navijače je zanimalo je li ovog ljeta bilo kontakta s kapetanom Vatrenih.

“Žalosno je da Real nije omogućio Modriću da završi tamo karijeru, u klubu gdje je obilježio nogomet u epskim okvirima. Rijetko je vidjeti igrača s takvom klasom. Loše je da mu nisu dali da završi tamo karijeru”, rekao je Boban, kako prenosi Germanijak te dodaje:

“S druge strane klub i ja smo imali san povratka, kad se već otvorila ta godina… To bi sve strašno puno razveselilo. Bilo je kontakata, nije bilo previše odgovora s druge strane. To bi sve jako puno diglo i u hrvatskom nogometu, ubrzalo bi neke procese. Vidjeli smo tu priliku, ali Luka je odabrao nešto drugo. Kad već nije Dinamo, drago mi je da je Milan”.