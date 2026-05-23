Sergej Barbarez za SK: ‘Hrvatska reprezentacija naš je uzor’

U ekskluzivnom razgovoru za Sport Klub gostovao je izbornik reprezentacije BiH Sergej Barbarez.

Dao je osvrt na bivše suigrače Zlatka Dalića i Sergeja Jakirovića. Istaknuo je da će on kao i cijeli stožer navijati za Hull City u subotnjem finalu na Wembleyu zbog Jakirovića i reprezentativca BiH Amira Hadžiahmetovića. Za bivšeg suigrača iz mladih dana u mostarskom Veležu hrvatskog izbornika Zlatka Dalića istaknuo je da obožava slušati njegove press konferencije, te da je njegov uspjeh nevjerojatan, a dodao je da je uvijek navijač hrvatske reprezentacije koja može biti put kojim trebaju ići i njegovi izabranici.

Na pitanje koliko mu je teško bilo složiti popis rekao je da nije imao nedoumica, te da se brzo složio sa svojim stožerom u ključnim odlukama.

Na pitanje za komentar grupe rekao je da je prva utakmica sa Kanadom prioritet i da u nju ulažu najviše energije i pripreme, te da im je ona u ovom trenutku u fokusu.

Za HNL trojac Stjepan Radeljić, Osman Hadžikić i Martin Zlomislić rekao je da je jako zadovoljan sa njima, da često odlazi na utakmice u Rijeku i Split, te da redovno prati našu ligu.

Što je rekao o svom nogometnom putu, odlasku u Njemačku, služenju vojske u Zagrebu, potencijalnom igranju za reprezentaciju Njemačke, prekidu utakmice u Beogradu, poslušajte u videu.