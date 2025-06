Boban dovodi Španjolca za šefa nogometne škole Dinama, veliki je obožavatelj Cruyffa

Podijeli :

AP Photo/Darko Bandic via Guliver

Zvonimir Boban doveo je španjolskog stručnjaka na poziciju direktora nogometne škole Dinama.

Ivo Milić postao je bivši na mjestu direktora škole Dinama, a stiže Španjolac. Riječ je o 57-godišnjem Albertu Capellasu, koji u Dinamo dolazi s klupe reprezentacije Filipina, piše to Germanijak.

Capellas je od 1999. do 2010. radio u La Masiji, u vrijeme kad je ona izbacivala najveće talente. Između 2010. i 2021. radio je po Danskoj, Nizozemskoj, Njemačkoj i Kini da bi ga Joan Laporta 2021., kad se vratio na vlast u Barci, vratio u klub. Trebao je biti novi trener Barcelone nakon odlaska Ronalda Koemana, ali se to nije dogodilo.

Kratko je vodio B momčad, opet radio u La Masiji da bi u ljeto 2022. je preuzeo danski Midtjylland i dobio otkaz u ožujku 2023. godine. Od rujna prošle godine bio je izbornik Filipina.

Capellas je veliki štovatelj lika i djela Johana Cruyffa. Ima YouTube kanal ‘Cruyff football platform’ na kojem objašnjava nogometnu taktiku. U Barceloni i Španjolskoj ga iznimno poštuju.

S njim će u Dinamo na početku doći dva španjolska trenera, jedan bi trebao biti zadužen za kategorije do U-14, a drugi za one do U-18.