Bjelica o prvoj trenerici u Bundesligi: ‘Bila je ravnopravan član mog stožera, stvarno razumije nogomet’

LucianoxLimax via Guliver

Union Berlin iznenadno se rastao s trenerom Steffenom Baumgartom nakon 1:3 u Heidenheimu. Trenerica U19 momčadi Marie-Louise Eta preuzima vodstvo do kraja sezone - postaje prva žena koja je trenerica prve momčadi u muškoj Bundesligi.

Kasno u subotu navečer, Union Berlin objavio je odlazak Steffana Baumgarta nakon poraza od 3:1 u gostima protiv posljednjeplasiranog Heidenheima.

Eta je već bila zadužena za žensku momčad Union Berlina do 19 godina, a klub je tjedan dana ranije objavio da će ona preuzeti vodstvo ženske momčadi Uniona, koja je osigurala svoje mjesto u najvišoj ligi, počevši od ovog ljeta.

Od kraja studenog 2023. do ljeta 2024. već je bila jedna od pomoćnica Marca Grotea i Nenada Bjelice, postavši prva žena u Bundesligi na toj poziciji.

U posljednjih pet utakmica sezone, misija Marie-Louise Ete bit će održati Union Berlin u Bundesligi. S 32 boda, jedini klub iz njemačke prijestolnice u najvišoj ligi ima sedam bodova prednosti ispred St. Paulija (25), 16. momčadi koja vodi u doigravanje za opstanak, te 11 bodova prednosti ispred Wolfsburga (21), prve momčadi u zoni ispadanja na 17. mjestu.

O novoj trenerici Union Berlina je pričao upravo Bjelica.

POVEZANO Revolucija u njemačkom nogometu: Union Berlin imenovao prvu glavnu trenericu u povijesti Bundeslige

“Čuli smo se prošli tjedan, čestitao sam joj na tome, malo smo se dopisivali i bilo joj je drago što sam joj se javio. Marie-Louise je od prvog dana bila u mom stožeru Union Berlina, imali smo jako dobar odnos, stvarno smo odlično surađivali.

Imala je ulogu jednog od mojih pomoćnika, svi smo je maksimalno poštivali u radu. Sudjelovala je u svemu, planiranju, raznim raspravama, bila je ravnopravan član mog stožera.

I cijelo je vrijeme bila iskrena i korektna, davala nam podršku do zadnjeg dana. Ona ima sve potrebne licencije da vodi momčadi, ima Uefa PRO licencu, vrijeme će pokazati hoće li napraviti dobar rezultat, ja joj želim svu sreću.

Moram napomenuti kako ona stvarno razumije nogomet, trenerski se školovala, a poznato je koliko je dobra njemačka škola za trenere. I koliko su kvalitetni treneri koji izlaze iz te njihove Akademije.

O njoj imamo samo lijepe riječi, želim joj svu sreću u nastavku trenerske karijere”, poručio je hrvatski trener za 24sata.