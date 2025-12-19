Bivši Vatreni za SK: Rijeka nije završila europski posao, sve je moguće

Podijeli :

Damir Skomrlj CROPIX via Guliver Images

Ne treba tražiti „dlaku u jajetu“ jer je sigurno da je ovo ogroman i poseban uspjeh za Rijeku nakon 1980. godine. Ako bi Dinamo izborio prolaz u Europskoj ligi, to bi bio još veći uspjeh pa da se maknemo iz zone u kojoj samo Dinamo nešto radi u Europi.

Rijeka je napokon uspjela prezimiti u Europi, a o njezinom novom velikom iskoraku nakon osvojenog prvenstva i Kupa prošle sezone, protivnicima u daljnjoj fazi Konferencijske lige te činjenici da je ostala jedina naša momčad u europskoj konkurenciji je za Sportklub komentirao Elvis Brajković.

Rijeka je službeno potvrdila proljeće u Europi. Kako ste vidjeli njezin zadnji sraz u Konferencijskoj ligi za ovu godinu?

“Rekao bih da je Šahtar tehnički potkovan. Voli se nadigravati, držati loptu i imati posjed. Rijeka je odlično odgovorila na njihovu igru, bila dosta agresivna u prvom poluvremenu i napadala dosta visoko. Nije dopustila Šahtaru da razvije svoju igru, iako je dominirao u posjedu. Rijeka je potpuno limitirala Šahtar i mislim da je u drugom poluvremenu imala dvije situacije, koje su bile zrele da se postigne gol. Čestitke Rijeci, koja je jako dobro odradila europsku jesen. Bio je samo jedan kiks, a sve drugo bilo je prema očekivanjima i planu”

Sanchez je uspio ostvariti ono što drugi treneri nisu uspjeli, a na europsko proljeće čekala je dugih 46 godina.

“Da, ali moramo biti iskreni da je Konferencijska liga možda slabija. Ne treba tražiti „dlaku u jajetu“ jer je sigurno da je ovo ogroman i poseban uspjeh za Rijeku nakon 1980. godine. Ovo je tek drugi put i to je bilo logično jer se Rijeka dizala godinama. U Europi igrala je sve bolje i bolje pa ulazila u grupnu fazu Europske lige. Sve je išlo prema tome da je napravila iskorak i prezimila u Europi. Jako i puno je prošlo, a to je stvarno dug period.”

Suparnici u nokaut-fazi bit će Jagiellonia ili Omonia, a to će službeno biti poznato na ždrijebu koji je na rasporedu 16. siječnja iduće godine.

“Da, dobro je da se uzvrat igra doma. Po meni, obojica su teška i nisu nepremostiva prepreka. Mislim da su Poljaci čvrsti i volio bih da ih se izbjegne. Jedni i drugi imali su solidne rezultate u Europi tako da će biti teško.”

Rijeka je trenutačno jedini naš sastav, koji je ostao u Europi i pri tome osigurao minimalno dvije utakmice.

“Da, slažem se i to je ogroman uspjeh. Iako, nećemo odbaciti Dinamo koji ima realne te velike šanse. Ako bi Dinamo izborio prolaz u Europskoj ligi, to bi bio još veći uspjeh pa da se maknemo iz zone u kojoj samo Dinamo nešto radi u Europi. Rijeka je to demantirala i bilo bi super kada bi Dinamo uspio proći.

Rijeka je zaključila ovu godinu na nezaboravan i sjajan način. Osim proljeća u Europi, osvojila je dvostruku krunu odnosno prvenstvo i Kup.

“Slažem se. Dupla kruna za koju je vrlo malo ljudi vjerovalo u takav uspjeh. Kup je specifično natjecanje, ali ima velike šanse u tome. Pokazalo se da se bori za sami vrh i da je često osvajala Kup s obzirom na to da je prvenstvo bilo teže. Ovaj put bila je bolja, konkretnija te uspješnija od Dinama i Hajduka. Dvostruka titula je teško objašnjiva, a prije toga Rijeka nije to često radila iako je 2017. imala takav slučaj. Uspjeh u Europi je zaokružio godinu tako da čestitke.”