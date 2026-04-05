Bivši trener Dinama o statusu Livaje kod Garcije: ‘Postoje dvije opcije…’

Tom Dubravec CROPIX via Guliver

Sandro Perković, bivši trener zagrebačkog Dinama, a danas armenskog Noaha, imao je što reći na događanja na Poljudu.

“Oni su isprofilirali veliki broj mladih igrača, radili su jake transfere. Teško je pratti razvoj mladih igrala i raditi trensfere mladih igrača koji se dokažu pa odu, a ti se boriš s jednim moćnim Dinamom. Cijenim Gonzala Garciju, on je kvalitetan trener i drago mi je da je u tako velikom klubu kao što je Hajduk”, započeo je Perković za Net.hr.

Perković je šokiran situacijom s Hajdukovim kapetanom Markom Livajom, koji je ove sezone u drugom planu kod Garcije.

POVEZANO Hajduk ima novog sportskog direktora? Garcia: Livaja kaže da predugo nije igrao zbog ozljede? Neću reći što se dogodilo

“Ono što meni kao promatraču nije bilo jasno jest period sezone gdje njihov daleko najbolji igrač, Marko Livaja, nije igrao. Kako ja vidim stvari, postoje samo dvije opcije. Postoje samo dvije opcije: Livaja je u Hajduku i na terenu i on je jedan od najboljih igrača u svemu. Ili B Livaja nije u Hajduku. Opcija C je opcija koja je dugo egzistirala u Hajduku, a to znači ovo: Marko Livaja u Hajduku na klupi, po meni je van svake zdrave pameti i naravno da kad radiš neke stvari koje nisu normalne, ne može ni rezultat biti normalan”, rekao je Perković.