Bivši reprezentativac Francuske tuži FIFU: ‘Radim ovo za sebe, ali i za sve ostale’

REUTERS/Charles Platiau via Guliver Image

Bivši francuski veznjak Lassana Diarra ponovno pokreće pravni postupak tražeći 65 milijuna eura (75,93 milijuna dolara) odštete od FIFA-e i Belgijskog nogometnog saveza nakon što je Sud pravde Europske unije (CJEU) u listopadu presudio da neka pravila svjetske nogometne organizacije krše zakone EU-a.

FIFA je izrekla Diarri kaznu od 10 milijuna eura nakon što je bivši igrač Arsenala, Chelseaja i Real Madrida napustio Lokomotiv Moskvu godinu dana nakon potpisivanja četverogodišnjeg ugovora 2014. godine.

To ga je potaknulo da tuži FIFA-u i Belgijski nogometni savez za odštetu pred lokalnim sudom.

Slučaj je počeo u Belgiji, kada je Charleroi htio angažirati Diarru nakon raskida ugovora s Lokomotivom. Pravila FIFA-e tada su obavezivala nogometaša i klub da plate odštetu prethodnom klubu ako je ugovor raskinut bez “opravdanog razloga”.

Sportski arbitražni sud podržao je FIFA-u. Europski sud je kasnije presudio da FIFA-ina pravila “ograničavaju slobodu kretanja igrača i konkurenciju među klubovima”. Diarra je zbog spora propustio sezonu 2014./15., zatim je igrao za Marseille, a karijeru je završio u PSG-u prije šest godina.

Diarra je u ponedjeljak rekao da je čekao nekoliko mjeseci prije ponovnog pokretanja postupka u Belgiji, nadajući se da će ga FIFA i Belgijski nogometni savez kontaktirati radi sporazumnog rješenja, što se nije dogodilo.

“Prisiljen sam voditi ovu pravnu bitku od kolovoza 2014. To je više od 11 godina”, rekao je Diarra u zajedničkom priopćenju za javnost sindikata igrača FIFPRO, FIFPRO Europe i francuskog UNFP-a (Nacionalnog sindikata profesionalnih nogometaša), koji su ga svi podržali u ovom slučaju.

“Radim ovo za sebe, ali sam to učinio i za sve nadolazeće, manje poznate igrače koji nemaju financijska i psihološka sredstva da izazovu FIFA-u pred pravim sucima.”

FIFA je izmijenila svoje propise o transferima nakon presude Suda pravde EU-a, usvojivši privremeni okvir za izračun odštete koja se plaća i tereta dokazivanja ako postoji kršenje ugovora.

Presuda Suda pravde EU-a također je potaknula nizozemsku skupinu nogometaša da objavi da priprema kolektivnu tužbu na europskom nivou protiv FIFA-e i drugih udruženja, tražeći odštetu zbog navodnog gubitka prihoda zbog restriktivnih pravila o transferima.