Bivši igrač Dinama došao kod Štimca

Aktualni nogometni prvak BIH mostarski HŠK Zrinjski potvrdio je u utorak povratak hrvatskog krilnog napadača Marija Ćužea u svoje redove.

Dvadesetšestogodišnji nogometaš vraća se u mostarski klub koji vodi s klupe Igor Štimac kao posuđeni igrač korejskog Gangwon FC-a do kraja sezone.

Ćuže, koji je prošao sve mlađe selekcije zagrebačkog Dinama već je ostavio značajan trag u Zrinjskom tijekom dvije i pol godine. U sezoni 2022./2023., kao posuđeni igrač Dinama, bio je ključan u osvajanju dvostruke krune, dok je u sljedećih osamnaest mjeseci kao igrač Zrinjskog nastavio s uspjesima prije transfera u Južnu Koreju.

U dresu “Plemića” odigrao je 116 službenih utakmica i postigao 31 pogodak.

Prije dolaska u Zrinjski, Ćuže je nastupao za Istru 1961, zagrebačku Lokomotivu te ukrajinski Dnjipro. Sada se vraća u Mostar da bi pomogao momčadi Igora Štimca u susretima Konferencijske lige i domaćem prvenstvu.

Uefa je za utorak postavila rok za dostavu popisa igrača koji će moći konkurirati za europska natjecanja.