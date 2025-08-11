Bivši hajdukovac: ‘Garcia je ono što nam treba, ovaj gospodski potez je jako bitan’

Podijeli :

xLukaxKolanovicx via Guliver

Hajduk je u prva dva kola hrvatskog prvenstva stigao do maksimalnih šest bodova. U prvom su kolu na Poljudu svladali Istru 2:1, a u drugom također na domaćem terenu pobijedili Goricu 2:0.

Svoj je komentar za Dalmatinski portal dao bivši igrač splitskog kluba Luka Vučko.

“Jako bitan momenat je prvi Šegin pogodak u povratnom mandatu za Hajduk, u njemu leži puno veći potencijal nego što je do sada pokazao i nadam se da mu ovaj moment donosi prijeko potrebno samopouzdanje i da će podići razinu njegovih izvedbi. Tu moram pohvaliti Benrahoua koji je gospodski predao Šegi izvođenje penala i te stvari su jako bitne za atmosferu unutar momčadi”, piše i nastavlja:

“Bit će, što je normalno, i oscilacija u igri, ali već sada je vidljivo da će Garcijin Hajduk igrati puno ofenzivnije s više ideja i mehanizama u fazi napada.”

POVEZANO Bivši splitski sudac o Belovim odlukama: ‘Crveni karton i prvi penal su opravdani, ali drugi…’ Šego je napokon prekinuo loš niz: ‘Gol mi znači sve, nadam se da se sad otvorilo’ Garcia zadovoljan: ‘Imamo prostora za napredak, a ovime smo pokazali timski duh’

Hajduk u četvrtak čeka uzvratna utakmica protiv albanskog Dinamo Cityja u Tirani.

“Trener Garcia ima start iz snova, ali ono što je najbitnije, njegova ideja nogometa je ono što Hajduku treba. Rezultat ga za sada ide i u četvrtak je jedna velika i teška utakmica protiv Dinamo Citya. Ekipa ima samopouzdanje, dosta se igrača odmorilo, vraćaju se Livaja i Rebić, tako da s puno optimizma očekujemo tu utakmicu u nadi da ćemo izboriti play off Konferencijske lige, što mom Hajduku želim od srca”, zaključuje Vučko.