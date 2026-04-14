Bivša zvijezda Reala neće morati dati milijune na porez, dobila je na sudu

Javier Barbancho PHOTO NEWS via Guliver

James Rodríguez dobio je spor protiv španjolske porezne uprave, nakon što je Središnji sud presudio u njegovu korist i okončao višegodišnji porezni spor koji datira iz 2014. godine, prenijeli su španjolski mediji.

Slučaj je bio vezan uz njegovu poreznu rezidentnost u godini kada je iz Monaka prešao u Real Madrid nakon sjajnog nastupa na Svjetskom prvenstvu u Brazilu.

Španjolska porezna uprava tvrdila je da je Kolumbijac tijekom 2014. godine bio porezni rezident Španjolske, što bi ga obvezalo da plati porez na ukupna svjetska primanja, uključujući ugovore o pravima na imidž. Prvotno mu je bilo zatraženo oko 11,6 milijuna eura, kasnije smanjeno na oko četiri milijuna.

Međutim, kako prenosi španjolska Marca, sud je prihvatio argumentaciju njegove obrane da je u spornom razdoblju živio u Monaku i da nije ispunjavao zakonski uvjet od 183 dana boravka u Španjolskoj. Kao ključni dokaz prihvaćen je i službeni certifikat vlasti Monaka.

Sud je naveo da su njegovi boravci izvan Monaka bili isključivo vezani uz profesionalne obveze, uključujući pripreme i nastup na Svjetskom prvenstvu.

Presudom je utvrđeno da ne postoji osnova da se James Rodríguez tretira kao porezni rezident Španjolske za 2014. godinu, čime je okončan dugogodišnji spor s poreznim tijelima.