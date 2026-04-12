Španjolci se raspisali: Toni Kroos se vraća u Real Madrid?

Podijeli :

AP Photo/Manu Fernandez, File via Guliver

Legendarna vezna linija Real Madrida sastojala se od trojice legendi - Casemiro, Kroos, Modrić.

Toni Kroos otišao je u igračku mirovinu nakon što je napustio Real, a kako piše AS sada bi mogao biti i pred povratkom u redove velikana u kojem je proveo 11 godina. Naravno, ne u ulozi igrača.

“Ideja nije povratak igranju, iako je i dalje u izvrsnoj formi, već nešto više strukturno. Ipak, mnogi priznaju da njegova prisutnost u današnjoj veznoj liniji teško da bi prošla nezapaženo kod Álvare Arbeloe i njegovih bivših suigrača sve do lipnja 2024. godine. Za sada je namjera jasna: on će se vratiti. Jedina neizvjesnost je u kojoj ulozi i gdje će se točno uklopiti”, pišu Španjolci.

Kroos se od bijelog dresa oprostio pobjedom protiv Borussije Dortmund u finalu Lige prvaka.

“Njegov odnos s klubom i s Perezom oduvijek je bio besprijekoran. Nije bilo problema tijekom njegove igračke karijere, niti pri odlasku, a nema ih ni sada dok je izvan svakodnevne rutine u Valdebebasu. Zapravo, upravo predsjednik kluba snažno zagovara povratak Nijemca”, pišu Španjolci pa dodaju:

“S obzirom na to da mu je život čvrsto vezan uz Madrid i da mu je obitelj u potpunosti ondje nastanjena, Toni Kroos pokrenuo je nogometnu akademiju u Boadilli del Monte. Posljednjih tjedana dvaput je posjetio Valdebebas s omladinskim ekipama iz svoga projekta kako bi igrali protiv momčadi Real Madrida. Tijekom tih posjeta već je počeo prenositi svoje nogometno znanje u trenerskoj ulozi, dodatno potvrđujući zašto klub toliko cijeni njegov povratak.”