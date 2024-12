Bivša Realova desetka Modriću ‘skinula kapu’: ‘On je genij. Ponavljam, genije’

Podijeli :

Gulliver Images

James Rodríguez, nakon što je zablistao u dresu Monaca i reprezentacije Kolumbije na Svjetskom prvenstvu 2014., potpisao je za Real Madrid za tada velikih 75 milijuna eura. Odmah je dobio kultni broj 10 i u početku je obećavao velike stvari. Međutim, njegova karijera u Realu nije ispunila očekivanja.

Tijekom šest godina u Madridu, James je odigrao 125 utakmica, postigao 37 golova i upisao 42 asistencije. Dvije godine proveo je na posudbi u Bayernu iz Münchena, a njegov utjecaj u Realu s vremenom je opadao zbog ozljeda i promjena trenera. Na kraju, 2020. godine, napustio je Real Madrid bez odštete.

Trenutno James igra za Rayo Vallecano, s kojim će se susresti protiv svog bivšeg kluba, Real Madrida. Tim povodom, dao je intervju za Marcu, gdje je između ostalog govorio o Luki Modriću, svojem bivšem suigraču koji je naslijedio broj 10 nakon njegovog odlaska. James je istaknuo svoje poštovanje prema Modriću, koji je postao ključna figura u madridskom klubu i jedan od najboljih veznjaka svoje generacije.

“On je genij. Ponavljam, genije. Imao sam prilike igrati s njim, a kako godine prolaze, on je sve bolji i bolji. Što je stariji to je kvalitetniji. Kad sam igrao s njim bio je jako, jako dobar, danas je genij”, rekao je James kojeg su pitali hoće li i on igrati do 40. godine:

“Ne, ne. Ne znam do kad ću igrati, ali svakako ne do 39. S kim bih volio zamijeniti dres sutra? Nisam nikad bio tip koji pita za dres i sad mi je žao zbog toga, ali uvijek sam bio nekako sramežljiv po tom pitanju. Sutra bih se volio mijenjati za dres s Modrićem ili Lucasom Vazquezom“, poručio je James.