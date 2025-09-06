Biuk ponovno asistirao za Valladolid, spasio ih je od poraza

Podijeli :

Foto: Real Valladolid

Stipe Biuk nastavlja dobru sezonu u španjolskoj Segundi. U utakmici između Zaragoze i Valladolida asistirao je za 1:1 i nastavak dobrog niza svoje momčadi. Ovo je bila treća asistencija Splićanina u četiri utakmice.

Biuk je susret krenuo od prve minute te je bio jedan od najboljih igrača na terenu. Ipak, ta njegova igra nije pomogla Valladolidu da u prvom dijelu dođe do vodstva.

Biuk asistirao drugu utakmicu u nizu Biuk asistirao u pobjedi Valladolida

Ne samo to, Zaragoza je u susretu prva stigla do pogotka. Bilo je to u 61. minuti, a strijelac je bio Dani Gomez. Vodstvo Zaragoze kratko je trajala. Samo dvije minute kasnije Valladolid je izjednačio. Ključnu ulogu odigrao je Biuk koji je asistirao Victoru Andresu Mesegueru Cavasu. Nakon toga više nije bilo pogodaka te je susret završio rezultatom 1:1.

Obol utakmici dao je još jedan bivši hajdukovac. Riječ je o Stanku Juriću koji je također krenuo od prve minute, a zanimljivo je da su i on i Biuk zaradili žuti karton. Obojica su odigrala cijeli susret.

Ovo je bilo četvrto kolo španjolske Segunde. Valladolid je i dalje bez poraza te s dvije pobjede i dva remija. Trenutno su na trećem mjestu s osam bodova. Zaragoza je 17. te i dalje nemaju pobjedu. Uspjeli su ostvariti samo dva remija.