Biuk asistirao u pobjedi Valladolida

xxTomxDubravecx via Guliver

Stipe Biuk vratio se u svoj matični klub Real Valladolid nakon posudbe u Hajduku, a tamo je u prvoj utakmici sezone u La Ligi dva sudjelovao u pobjedi. Njegov Valladolid slavio je s 3:0 protiv Ceute, a Splićanin je upisao i asistenciju.

Biuk je utakmicu započeo od prve minute, a u 23. minuti je opravdao povjerenje trenera. Tada je asistirao Chukiju za vodstvo 1:0.

Do kraja poluvremena je Valladolid pogotkom Amatha Ndiayea povećao prednost na 2:0, a za konačnih 3:0 zabio je isti igrač u 55. minuti.

Biuk je na terenu bio do 76. minute. Valladolid sljedeće kolo igra protiv Castellona u gostima.