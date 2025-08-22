Biuk asistirao drugu utakmicu u nizu

Podijeli :

Foto: Real Valladolid

Real Valladolid Stipe Biuka i Stanka Jurića u petak je igrao utakmicu drugog kola španjolske Segunde. Njihov protivnik bio je Castellon, a u pobjedi 1:0 ključnu ulogu odigrao je Biuk koji je asistirao za pobjednički pogodak.

Igrala se 39. minuta utakmice i Valladolid je dobio udarac iz kuta. Prvi je bio neuspješan, ali su gosti uspjeli zaraditi novi. Ovaj put su se odlučili na kratko izvođenje. Lopta je došla do Biuka koji preciznim ubačajem pronalazi Juanmija Latasu, a španjolski napadač glavom je pogodio za 1:0.

Bila je to druga asistencija Biuka u novoj sezoni La Lige 2. Splićanin je u prošlom kolu također asistirao za vodstvo. Tada je na njegovo dodavanje pogodio Chuki, a Valladolid je do kraja slavio s 3:0 protiv Ceute.

U ovom susretu je Valladolid slavio 1:0. Osim Biuka, koji je izašao u 93. minuti, nastupio je i Stanko Jurić. On je na terenu, kao i u prošloj utakmici, ostao do samog kraja.