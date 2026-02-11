Bild tvrdi da neke igrače u Schalkeu živcira riječ ‘brate’, oglasio se i Katić

Podijeli :

Njemački Bild objavio je tekst u kom pišu da situacija u Schalkeu nije najbajnija.

Prema navodima Bilda dio igrača navodno je nezadovoljan zbog sve češće komunikacije na bosanskom i hrvatskom jeziku, a posebno im smeta što se u svlačionici često koristi riječ “brate”. Pišu da su napetosti u svlačionici sve izraženije.

Kao primjer spominju situaciju s utakmice protiv Bochuma, kada je stoper Nikola Katić navodno kritizirao mladog suigrača Ayhana neposredno prije odlaska na odmor, što je, prema Bildu, dodatno podiglo tenzije.

Katić je odgovorio na optužbe objavom na Instagram storyju, uz fotografiju s terena kojom je želio pokazati zajedništvo momčadi te odbacio priče o navodnim podjelama u svlačionici.

Schalke je pet utakmica zaredom bez pobjede, i sada su druga momčad Cvajte s bodom manje od prvoplasiranog Darmstadta.