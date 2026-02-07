VIDEO / Džeko zabio dva gola pa izašao. Schalke na kraju uzeo samo bod

U 21. kolu 2. Bundeslige Schalke i Dynamo Dresden remizirali su 2:2.

Edin Džeko je ponovno imao svoj dan zabivši dva gola, prvi u 52., a drugi u 70. nakon čega je izašao i zaradio ovacije na Veltins Areni.

I kad se sve nekako mislilo da će Schalke doći do tri boda, gosti iz Dresdena su počeli igrati sve bolje i bolje.

Prvo je u 78. minuti loptu u vlastitu mrežu skrenuo Kurucay, a Dynamo je do konačnih 2:2 došao preko Kellera u 87. minuti!

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.