Izbornik Argentine objavio popis igrača koje vodi na SP i s kojima će pokušati obraniti naslov

Izbornik argentinske nogometne reprezentacije Lionel Scaloni objavio je popis od 26 igrača na koje računa za Svjetsko prvenstvo koje će se održati od 11. lipnja do 19. srpnja, a na njemu je čak 17 igrača s kojima je u prosincu 2022. osvojio naslov prvaka u Katru.

Među igračima koji će pokušati obraniti naslov je i 38-godišnji Lionel Messi koji će tako po šesti put u karijeri nastupiti na Mundijalu. Messi će tako imati veliku priliku dodatno povećati vlastiti rekord po broju odigranih utakmica na svjetskim prvenstvima, već sada je sa 26 nastupa na vrhu te liste na kojoj je nadmašio bivšeg rekordera Nijemca Lothara Matthaeusa koji je karijeru okončao sa 25 odigranih dvoboja na SP-ima.