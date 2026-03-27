BiH dragulj prijeti Azzurrima: ‘Italijo, jesi li ga vidjela?’

Cody Froggatt / Sportimage via Guliver

Najugledniji talijanski sportski list Gazzetta dello Sport je cijeli tekst posvetio Kerimu Alajbegoviću, kojeg predstavlja kao najvećeg dragulja bosanskohercegovačkog nogometa.

Alajbegović je dao ključan doprinos reprezentaciji Bosne i Hercegovine u pobjedi nad Walesom u polufinalu doigravanja za Svjetsko prvenstvo, a sličan učinak pokušat će ponoviti i protiv Italije u završnoj borbi za plasman na svjetsku smotru.

“Italijo, jesi li vidjela Alajbegovića? Bosanska zvijezda dolazi i mijenja igru. Tri velika imena Serie A traže novog Yildiza”, stoji u naslovu Gazzette, koja je Alajbegovića usporedila s ofenzivnim krilnim igračem Juventusa Kenanom Yildizom.

U tekstu se navodi kako su za njegove usluge zainteresirani Juventus, Milan i Roma.

“Osamnaestogodišnji krilni igrač preokrenuo je situaciju u Walesu: Juventus, Milan i Roma zainteresirani su za njega, a već vrijedi 15 do 20 milijuna eura. Igra za Salzburg, ali će ga ovoga ljeta otkupiti Bayer Leverkusen, a zatim…”, navodi Gazzetta.

U završnom dijelu Gazzetta donosi i dodatnu usporedbu s Yildizom te pregled njegove sezone.

“Jedno je sigurno: skok u prvu momčad nije mu bio težak. Kerim ove sezone ima 11 pogodaka i tri asistencije u 36 utakmica, od čega je u njih 24 bio u početnoj postavi. Sve to sa samo 18 godina. Salzburg je rano ispao iz skupine Europske lige, ali je jednu od dvije pobjede, onu kod kuće protiv Basela, osigurao s dva Alajbegovićeva pogotka.

U prvenstvu je često impresionirao svoje izravne konkurente, ne zaustavljajući se samo na običnim golovima: voleji, udarci u dalji kut, ali i izvanredna vizija igre kojom je suigračima otvarao prostor precizno odmjerenim dodavanjima.“