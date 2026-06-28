Besek iskreno: ‘Mislim da je jedan igrač pomalo zapostavljen u reprezentaciji’

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HMBxMedia UwexKoch via Guliver

Hrvatski trener Dražen Besek osvrnuo se na pobjedu Hrvatske protiv Gane, istaknuvši kako su Vatreni odigrali jednu od taktički najzrelijih utakmica na turniru.

Hrvatska nogometna reprezentacija prošla je u šesnaestinu finala SP-a nakon pobjede nad Ganom 2:1 i kao drugoplasirana momčad skupine L idu dalje. Idući protivnik im je Portugal, ta se utakmica igra 3. srpnja u 1 sat ujutro u Torontu.

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“Nije zahvalno birati protivnika na ovakvom turniru. Ako želiš otići daleko, moraš biti spreman na svaki izazov i svaku reprezentaciju. Prvo više nema lakog protivnika, Portugal poznajemo, europska ekipa koja ima vrhunske igraće u najjačim klubovima svijeta, takvi protivnici nas mobiliziraju i možemo ih odvesti u neizvjesnost, a s druge strane Kolumbija močna, prgava ekipa dobro vođena i mislim da bi nam manje odgovarala zbog temperamenta i improvizacije”, govori Besek za Net.hr.

Iako smatra da nije lako složiti idealnu početnu postavu, izdvojio je jedno ime za koje vjeruje da zaslužuje veću ulogu.

“Po meni je Kramarić pomalo zapostavljen u ovoj reprezentaciji. Međutim, kada gledamo momčad u cjelini, nije presudno tko igra, nego da ekipa ostvaruje rezultat. To je na kraju jedino što se pamti”, zaključio je Besek.