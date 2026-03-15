Bayern na mukama, ostali su bez još jednog golmana

Minhenski Bayern je ostao bez spremnih vratara nakon što se treći vratar Sven Ulreich pridružio Manuelu Neueru i Jonasu Urbigu na listi ozlijeđenih, priopćio je klub u nedjelju.

Ulreich je ozlijeđen u remiju 1:1 kod Bayer Leverkusena u subotu, zadobivši ozljedu aduktornog mišića, priopćio je Bayern.

Ulreich je pozvan u prvu momčad nakon što je Urbig zadobio potres mozga u pobjedi Bayerna u Ligi prvaka sredinom tjedna protiv Atalante, dok je prvi vratar Manuel Neuer već neko vrijeme ozlijeđen.

Tinejdžer Leonard Prescott bio je na klupi u subotu kao i u utorak u Italiji, a 16-godišnjak bi potencijalno mogao zaslužiti mjesto u početnoj postavi za srijedu u uzvratnoj utakmici protiv Atalante. Bayern je u prvoj utakmici pobijedio talijansku momčad 6:1. Druge opcije su vratari iz rezervne momčadi.

Neuer radi na povratku nakon ozljede mišića, ali vjerojatno neće biti spreman za srijedu u Münchenu. Očekuje se da će se Urbig vratiti sljedeći tjedan.

