Baturini će ova vijest zasigurno uljepšati Božić

Baturina se u Italiji nije naigrao, ali uskoro bi se i to moglo promijeniti.
U ljeto ove godine Martin Baturina iz Dinama je prešao u talijanski Como za oko 18 milijuna eura. No, na istoj poziciji kao što je Baturinina, u Comu igra i Argentinac sa španjolskim papirima, Nico Paz.
Iako je u Como stigao prije nekoliko mjeseci, u Kraljevskom klubu u kojem je Paz stasao, već su odlučili da će ga vratiti u Madrid u ljeto 2026. godine. O svemu danas piše španjolski AS. Time su prekinute sve špekulacije o njegovu dugoročnom statusu.
Odluka je donesena nakon detaljnog praćenja njegovih nastupa i niza iznimno pozitivnih izvještaja koje stručni stožer dobiva o njegovu razvoju.
