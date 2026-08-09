VIDEO / Spektakularan prvijenac Salača i nevjerojatna pogreška Gonzáleza na Velikoj nagradi Britanije

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Vozač American Racinga Filip Salač došao je do prve pobjede u karijeri nakon što je slavio na Velikoj nagradi Britanije, 12. utrci sezone u Moto2 kategoriji Svjetskog prvenstva.

Češki motociklist trijumfirao je na Silverstoneu poslije nevjerojatne utrke, sa samo tri stotinke prednosti u odnosu na Ivána Ortolu iz MT Helmetsa. Njima dvojici se na pobjedničkom postolju pridružio vozač Forwarda Alex Escrig, koji je tako ostvario najbolji rezultat karijere.

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Uz prvi trijumf Salača, utrku je obilježila i nevjerojatna pogreška vodećeg u ukupnom poretku, Manuela Gonzáleza. Španjolac je počeo slaviti pobjedu na kraju pretposljednjeg kruga, nakon čega je usporio usred startno-ciljne ravnine?! González je na kraju utrku završio tek na 14. mjestu jer je dodatno potonuo u poretku zbog problema s ispušnim sustavom.

Velika nagrada Britanije donijela je fantastičan rasplet jer do posljednjih nekoliko krugova nitko nije mogao pretpostaviti što će se dogoditi u samoj završnici. Osvajač najbolje startne pozicije Izan Guevara iz Pramaca vodio je do sredine utrke ispred vozača Asparka Daniela Holgada i Ortole, dok su ih pratili Tony Arbolino iz Fantica, González i Salač.

Holgado je u tom trenutku preuzeo vodstvo, Ortola ga je napadao, a na kratko je poveo i Arbolino, koji je ubrzo nakon toga izletio sa staze. Od tog trenutka Holgado i González vodili su žestoku borbu na vrhu, sve dok stariji od dvojice Španjolaca nije pomislio da je utrka završena te počeo slaviti. Kako je naglo usporio, došlo je do kontakta u kojem mu se otkačio ispuh.

Salač je objeručke iskoristio priliku i preuzeo kontrolu ispred Ortole, dok se Escrig probio na treće mjesto kada je Holgado zamalo izgubio nadzor nad motociklom — no ipak se uspio zadržati na četvrtom mjestu do cilja. Guevara je na kraju završio peti, ispred Alonsa Lópeza iz Gresinija, vozača Italtransa Daniela Muñoza te Deniza Öncüa koji brani boje tima Marc VDS. Među prvih deset našli su se još Barry Baltus i Sergio García.

González na čelu ukupnog poretka sada ima 197,5 bodova, odnosno 42,5 više od Guevare. Drugi vozač Intacta Senna Agius, koji je utrku završio tek na 20. mjestu, drži treću poziciju u prvenstvu sa 136 bodova.

Svjetsko prvenstvo nastavlja se Velikom nagradom Aragona od 28. do 30. kolovoza.