Barcelona na pogon Raphinhe srušila Real i obranila naslov u Superkupu

U nedjelju navečer u Saudijskoj Arabiji odigralo se finale španjolskog Superkupa. U finalu su igrali "uobičajeni sumnjivci" Barcelona i Real Madrid. Kao i u mnogim njihovim ogledima gledali smo uzbudljiv nogomet koji je na kraju pripao Barceloni s 3:2.

Početak utakmice bio je miroljubiv s malo prilika, a onda je u posljednjim minutama sve eksplodiralo. U 36. minuti je Raphinha zabio za 1:0 Barcelone te se činilo da će Katalonci na predah s minimalnom prednošću. No, u drugoj minuti sudačke nadoknade Vinicius Junior zabio je za Real i poravnao stanje na 1:1.

Samo dvije minute kasnije vidjeli smo novi pogodak, a ovaj put je strijelac bio Robert Lewandowski. Međutim, ni tu nije bio kraj drame u prvom poluvremenu jer je u šestoj minuti nadoknade Real ponovno zabio gol. Nakon udarca iz kuta lopta je došla do Gonzala Garcije koji se najbolje snašao u gužvi te je pogodio za 2:2. Mladi Garcia se u posljednje vrijeme nametnuo Xabiju Alonsu, a najbolju utakmicu svoje karijere odigrao je protiv Real Betisa kada je zabio hat-trick u pobjedi od 5:1.

Real je bio nešto bolji u drugom dijelu, ali Barcelona je bila ekipa koja je prva postigla gol. Bilo je to u 73. minuti kada je najbolji napadač Barcelone Raphinha zabio svoj drugi gol na utakmici. Brazilac je uputio udarac izvana, a lopta se nesretno za Real odbila od Raula Asencija i Barcelona je treći put u ovom susretu došla do vodstva.

Utakmica se nakon toga otvorila, a to je više pasalo Barceloni koja je sve češće dolazila blizu Thibauta Courtoisa. Nisu Katalonci uspjeli zabiti četvrti gol, a to im se moglo obiti o glavu jer je Frenkie de Jong početkom sudačke nadoknade zaradio crveni karton.

Ipak, Katalonci su izdržali te su na kraju s 3:2 osvojili španjolski Superkup. Kataloncima je to već 16. Superkup u povijesti dok je Real ostao na 13. Ovo je Barceloni bio i drugi uzastopni Superkup, a u prošlogodišnjem finalu slavili su s 5:2 protiv istog protivnika.