Barbarez zahvalio Gattusu: ‘Rijetko kad ćete tako nešto vidjeti’

AP Photo/Petros Karadjias via Guliver

Nogometna reprezentacija BiH slavila je protiv Italije u Zenici te izborila plasman na svoje drugo Svjetsko prvenstvo.

Izbornik Sergej Barbarez preuzeo je reprezentaciju prije dvije godine.

“Ponosan sam na svoju momčad i ono što su napravili protiv Italije. Utakmice poput ove uvijek će biti posebne. Ne bih rekao da nas je Italija podcijenila. Rijetko kad ćete to vidjeti na ovoj razini. Talijani imaju iskusnu i ozbiljnu momčad. Znali smo da moramo biti hrabri, fokusirani i disciplinirani i naši igrači su to pokazali na terenu”, rekao je Barbarez u razgovoru za Tutto Mercato Web.

“Cijenim poštovanje od kolega kao što je Gattuso i zahvaljujem mu. Iako, moram priznati da je naša pažnja bila usmjerena na pripremu momčadi za utakmicu s Italijom kako bismo došli što spremniji”, dodao je Barbarez.