Bamba igrao u pobjedi Gambije: Ostaje im samo luda teorija za plasman na Svjetsko prvenstvo

HNK Hajduk Split

U utakmici sedmog kola skupine F snage su odmjerile Kenija i Gambija. Bio je to susret u kojem su obje ekipe tražile zadržavanje minimalnih šansi za prolaz na Svjetsko prvenstvo. Na kraju je do pobjede došla Gambija s 3:1, a u slavlju je igrao i Hajdukov Abdoulie Sanyang Bamba.

Gambiju je u vodstvo doveo Sheriff Sinyan u 12. minuti. Na 2:0 je povisio Yankuba Minteh u 26. da bi za 3:0 pred kraj poluvremena zabio Musa Barrow.

U drugom dijelu za Keniju je počasni pogodak zabio Ryan Ogam, 20-godišnji igrač Wolfsbergera. Tri minute kasnije u igru je ušao Bamba koji je standardan u ovim kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo.

U drugom dijelu za Keniju je počasni pogodak zabio Ryan Ogam, 20-godišnji igrač Wolfsbergera. Tri minute kasnije u igru je ušao Bamba koji je standardan u ovim kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo.

Gambija je pobjedom nad Kenijom došla do svog sedmog boda te im ostaje još samo luda teorija za plasman na najveću svjetsku smotru. Prvi uvjet je da u sljedeće četiri utakmice Obala Bjelokosti upiše samo poraze, a da Gambija pobijedi u svoja preostala tri susreta. S obzirom na to da Obala Bjelokosti u dosadašnjih šest utakmica nije primila nijedan gol, malo je vjerojatno da će upisati sve poraze do kraja kvalifikacija.

Bjelokošćani svoj sljedeći susret igraju večeras s Burundijem, a ista reprezentacija bit će protivnik Gambiji za tri dana.

