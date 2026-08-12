Klub bivšeg HNL-ovca nakon drame slomio AEK Majera i Vide za prvi osvojeni Superkup u povijesti

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Foto: OFI Crete

U srijedu navečer službeno je otvorena nogometna sezona u Grčkoj, a tu čast su utakmicom Superkupa dobili AEK iz Atene i OFI s Krete. Za prvake Grčke su u sastavu bili Domagoj Vida i Lovro Majer dok je s druge strane stajao donedavni mladi Vatreni Krešimir Krizmanić. Nakon dramatičnog susreta i i izvođenja jedanaesteraca do pobjede je došao OFI 2:2 (5:4).

OFI s Krete odolijevao je napadima AEK-a sve do 38. minuti kada je Luka Jović, jedan od najvažnijih igrača u osvajanju grčke Super lige, pogodio za vodstvo AEK-a. S tom minimalnom prednošću je atenska momčad otišla na predah u Heraklionu.

Ipak, OFI se nije predavao te je u 69. minuti stigao do izjednačenja. Pogodak za 1:1 postigao je Athanasios Androutsos, a vrijedi izdvojiti kako je šest minuta prije tog pogotka u igru ušao Lovro Majer koji je tako upisao svoj debi za atensku momčad. Nije momčad s Krete stala nakon pogotka za izjednačenje, nego su u 76. minuti golom Konstantinosa Kostoulasa došli do vodstva od 2:1. To ipak nisu sačuvali te su u 98. minuti primili gol koji je postigao Zini.

Uslijedili su zatim penali gdje je slavio OFI slavio s 5:4. Tragičar AEK-a bio je Barnabas Varga koji je u četvrtoj seriji promašio svoj udarac s bijele točke. Kod AEK-a je odgovornost preuzeo i Majer koji je u drugoj seriji bio precizan.

OFI je krajem prošle sezone osvojio svoj drugi grčki Kup u povijesti čime su osigurali europsku jesen u Europskoj ligi. Klub s Krete je ovom titulom došao do svog prvog Superkupa u svojoj povijesti, a priliku su imali 1987. i 2025. godine kada ih je Olympiakos porazio s 1:0 i 3:0.

Bivši igrač Gorice Krešimir Krizmanić nije ulazio u igru kod OFI-ja iako je u prošloj sezoni bio standardni član obrane. U igru kod AEK-a nije ulazio Domagoj Vida.