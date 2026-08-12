Pao je dogovor velikana! Zvijezda Barcelone odlazi u PSG, poznato i za koliko

Podijeli :

AP Photo/Joan Monfort via Guliver

Paris Saint-Germain na pragu je realizacije velikog pojačanja na početku sezone.

Parižani su postigli usmeni dogovor s Barcelonom oko transfera španjolskog napadača Ferrana Torresa, a cjelokupni paket iznosi 55 milijuna eura (50 milijuna fiksno uz 5 milijuna eura kroz bonuse), piše Sport.

La Liga samo na SK: Evo koje Hrvate gledamo na španjolskim travnjacima u novoj sezoni Liga svjetskih prvaka na Sport Klubu! Burno u Barceloni: Tri igrača su ključne mete, ali postoji jedan uvjet za dolaske

Uprava PSG-a time je u potpunosti izjednačila iznos koji je Barcelona platila za 26-godišnjaka kada ga je dovodila iz Manchester Cityja. Torres u Pariz stiže kao izravna zamjena za Gonçala Ramosa, koji je ranije ovog ljeta preselio u AC Milan.

Kao ključni faktor u ovom transferu navodi se trener PSG-a Luis Enrique. Nekadašnji izbornik Španjolske osobno je kontaktirao Torresa kako bi mu predstavio projekt i zajamčio važnu ulogu u momčadi. Njih dvojica dijele iznimno snažno uzajamno povjerenje još iz reprezentativnih dana, što je prelomilo odluku napadača da prihvati ponudu iz Francuske.

Iza Torresa je izuzetno uspješna sezona u kojoj je za Katalonce postigao 16 prvenstvenih pogodaka u 33 nastupa, a sve je okrunio ključnom ulogom i pogotkom u finalu Svjetskog prvenstva za Španjolsku. Unatoč tome, Španjolac je odbio ponude Barcelone za produljenje ugovora jer se nije osjećao dovoljno cijenjenim od strane Uprave kluba.

Preostale su još samo formalnosti prije službene objave. Torres bi se tijekom dana trebao oprostiti sa suigračima u Barceloni, nakon čega putuje u Pariz na liječničke preglede i potpis ugovora s novim klubom.