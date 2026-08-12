Šok u Nizozemskoj: Legendarni Xavi postaje izbornik reprezentacije

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(AP Photo/Chris Carlson) via Guliver Image

Nizozemska je na nedavno odigranom Svjetskom prvenstvu u Sjevernoj Americi završila svoj nastup u šesnaestini finala porazom od Maroka. Nakon tog poraza klupu je napustio Ronald Koeman, nekadašnji igrač Barcelone.

Koeman je inače legendarni član Barcelone te se istaknuo svojim prekidima, a njega će zamijeniti još veća legenda, barem tako javljaju Matte Moretto i Fabrizio Romano.

Naime, oni navode kako je glavni kandidat za preuzimanje klupe Nizozemske Xavi Hernandez. Španjolski veznjak obilježio je dominaciju Barcelone pod Pepom Guardiolom te je u svojoj karijeri vodio Barcelonu, a prije toga i katarski Al-Sadd.

Navodno Xavi u svojem stožeru želi imati Patricka Kluiverta, još jednu nizozemsku legendu koja je također igrala u Barceloni.

Nizozemski nogometni savez je ubrzo nakon objave Romana i Moretta službeno predstavio Xavija kao novog izbornika.