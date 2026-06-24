Atletico iz Bundeslige doveo jednog od najboljih izvođača prekida na svijetu

Dok traje Svjetsko prvenstvo klubovi ne miruju jer traje i ljetni prijelazni rok. Tako je Atletico Madrid u srijedu dogovorio veliko pojačanje za sljedeću sezonu u La Ligi i Ligi prvaka.
Momčad Diega Simeonea dogovorila je transfer Alejandra Grimalda, igrača Bayer Leverkusena koji se nalazi i na Svjetskom prvenstvu u Sjevernoj Americi gdje predstavlja Španjolsku. Lijevi bek tamo nije nastupio zbog velike konkurencije s Marcom Cucurellom koji je dogovorio transfer u Real Madrid.
Grimaldo je inače jedan od najboljih izvođača slobodnih udaraca na svijetu te je u svojoj karijeri zabio čak 22 gola na taj način. Za Leverkusen je zabio osam golova iz slobodnih udaraca, posljednji u susretu s Freiburgom u remiju 3:3, a svoj prvi u karijeri postigao je za Barcelonu B u utakmici s Deportivom iz Alavesa.
Kako prenosi Fabrizio Romano Grimaldo će u Atletico Madrid prijeći za 20 milijuna eura uz bonuse. Službena potvrda očekuje se u sljedećim danima.
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