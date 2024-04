Aston Villa prokockala 2:0, Everton do jako bitne pobjede

Podijeli :

REUTERS/Phil Noble via Guliver Image

Nogometaši Newcastlea osvojili su bodove na gostovanju u aktualnom 32. kola engleske Premier lige, s minimalnih 1-0 pobijedili su Fulham.

Mreže su mirovale do 75. minute kad je gostujući igrač Schaer pogodio za 1-0. No, pogodak je poništen nakon VAR provjere, ali domaćinu ništa nije moglo pomoći u 81. minuti. Tada je pogodak odluke postigao brazilski nogometaš Bruno Guimaraes.

Itekako uzbudljivu utakmicu odigrali su u Birmignhamu Aston Villa i Brentford koja je završila bez pobjednika 3-3.

Činilo se da će Aston Villa lako do domaćih bodova jer je nakon pogodaka Watkinsa u 39. i Rogersa početkom drugog dijela povela 2-0. Međutim, gosti su od 59. do 68. minute čak tri puta šokirali domaćina, a Jorgensen, Mbeumo i Wissa su rezultat okrenuli u 3-2 gostujućeg sastava. U 81. minuti Aston Villa je ipak stigla do izjednačenja, Watkins je zabio svoj drugi pogodak za 3-3, a iako je domaćin nastavio napadati nije došao do četvrtog gola i tri boda.

West Ham je u gostima svladao Wolverhampton 2-1 čime se bodovno izjednačio s Manchester Unitedom na šestom mjestu ljestvice. Gol odluke dao je Ward-Prowse u 84. minuti, s tim da je domaćin izjednačio golom Kilmana u 99., ali je VAR poništio pogodak.

Ranije tijekom susreta oba su sastava poentirala iz jedanaesteraca, za domaćina je pogodio Pablo Sarabia u 33., a za goste Paqueta u 77. minuti.

Važne bodove u borbi za opstanak osvojio je Everton koji je u Liverpoolu svladao pretposljednji Burnley 1-0. Gol odluke dao je Calvert-Lewine u nadoknadi prvog dijela, a Evertonu je u nastavku bilo lakše jer je od 67. minute imao igrača više nakon isključenja O’Shee.

Na jednak je način važna bila domaća pobjeda 2-1 Lutona protiv Bournemoutha, a dogodila se uslijed mnogo dramatičnijeg scenarija. Gosti su poveli golom Tavarniera u 52. minuti, dok je Luton izjednačio u 73. minuti kada je suparničku mrežu pogodio Clark. Delirij je nastao u 90. minuti kada je za Luton pobjednički pogodak dao Morris.

Ovom pobjedom Luton se bodovno izjednačio s Nottingham Forestom koji je na 17. mjestu ljestvice.

U prvom subotnjem ogledu aktualni prvak Manchester City je s uvjerljivih 4-2 pobijedio Crystal Palace u Londonu. Nije sve dobro počelo po Manchester City jer je domaćin poveo nakon samo tri minute igre, a strijelac je bio Mateta. Nije se dugo čekalo na odgovor Manchester Cityja koji je izjednačio u 13. minuti nakon sjajnog udarca Kevina De Bruynea koji je pogodio suprotni gornji kut za 1-1.

Mogao je Manchester City preokrenuti rezultat u ostatku prvog dijela, ali je potpuni preokret uslijedio u nastavku ogleda. Sve tri akcije su krenule s lijeve strane, od Grealisha, a strijelci su za 4-1 bili Lewis u 47., Haaland u 66. te ponovno De Bruyne u 70. minuti. U samom finišu susreta Edouard je postigao drugi gol za domaćina i postavio konačnih 2-4.

Hrvatski reprezentativac Joško Gvardiol je počeo utakmicu za Manchester City te je zamijenjen u 46. minuti, dok je u igru u 74. ušao Mateo Kovačić.

U nedjelju su na rasporedu posljednje tri utakmice ovog kola, a sastaju se u derbiju kola Manchester United – Liverpool te Sheffield United – Chelsea i Tottenham – Nottingham Forest.