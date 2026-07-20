Argentinci nakon poraza u finalu SP-a prošli pored medija kao da ne postoje

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xMarcoxBader by Guliver

Nogometaši Argentine nisu imali mnogo toga za reći nakon poraza od Španjolske u finalu Svjetskog prvenstva 2026. godine, niti su to htjeli…

Gaučosi su u odlučujućoj utakmici na stadionu MetLife poraženi od Španjolske s 1:0, a nakon posljednjeg sudačkog zvižduka čitava je momčad napustila stadion bez razgovora s novinarima.

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Umjesto da prođu kroz mix zonu, u kojoj su ih čekali predstavnici medija, argentinski reprezentativci su izašli kroz sporedni hodnik i stražnji izlaz, odakle su se brzo uputili prema autobusu parkiranom u dijelu stadiona namijenjenom za utovar.

Prvi se pojavio Lionel Messi, a za njim su izašli ostali igrači i članovi stručnog stožera. Argentinci su djelovali veoma razočarano i bez ikakvog osmijeha, noseći srebrne medalje oko vrata nakon neuspjeha u borbi za trofej.

Iako nisu svi igrači obvezni davati izjave nakon utakmica na Svjetskom prvenstvu, reprezentacije moraju odrediti određeni broj nogometaša koji će razgovarati s predstavnicima medija. Argentina to nije učinila, zbog čega joj prijeti novčana kazna Fife.

Jedini koji je javno govorio nakon finala bio je izbornik Lionel Scaloni, koji se emotivno obratio na konferenciji za medije.

“Bili su bolja momčad, to je istina. Ipak, čuvat ću uspomenu na Argentinu, na sve što je ova ekipa ostvarila i na vrijednost samog dolaska do finala. Moramo izuzetno cijeniti ovaj rezultat, jer je potrebno mnogo truda da bi se stiglo dovde“, rekao je Scaloni.

Argentina nije prva reprezentacija koja je tijekom turnira izbjegla obveze prema medijima. Isto su učinili i francuski nogometaši nakon poraza od Španjolske u polufinalu, a još nije poznato je li Fifa kaznila tamošnji savez.

Ipak, nakon prilično blijedog izdanja Argentine u finalu ostalo je mnogo pitanja. Aktualni viceprvak svijeta uputio je samo dva udarca u okvir gola, dok je Španjolska tijekom većeg dijela susreta uspijevala potpuno neutralizirati Messija i ostatak argentinskog napada.

Neizvjesna je i budućnost izbornika Scalonija, čiji ugovor istječe u prosincu. Njegove izjave nakon finala ostavile su dojam da bi poraz od Španjolske mogao označiti i kraj njegovog mandata na klupi Argentine.