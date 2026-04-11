Arbeloa poludio na suce nakon kiksa Reala: ‘Ovo se sudi čak i na Mjesecu! Uvijek ista priča’

AP Photo/Manu Fernandez via Guliver

Nogometaši Girone osvojili su bod na gostovanju kod Real Madrida odigravši 1:1 u utakmici 31. kola La Lige, čime je momčad Alvara Arbeloe napravila još jedan kiks i širom otvorila vrata Barceloni prema obrani naslova prvaka Španjolske.

Posebno je sporna situacija iz 88. minute kada se Kylian Mbappe sjurio prema kaznenom prostoru, gdje ga je gostujući igrač udario laktom u lice, no sudac Francisco Hernández Maeso nije dosudio kazneni udarac.

To je posebno naljutilo trenera Reala, Alvara Arbelou.

“Ovo se sudi čak i na Mjesecu. Još jedan u nizu, još jedan tjedan u nizu. Što je, tu je”, poručio je trener Reala.

Nije skrivao ni nerazumijevanje zbog izostanka reakcije VAR-a.

“Ne razumijem takvu odluku. Vjerojatno je ni drugi ne razumiju. VAR intervenira kad smatra da je prikladno, a kad ne želi, onda ne intervenira”, rekao je trener Reala.

“Već znate moje mišljenje. Ovi incidenti samo potvrđuju ono što sam ranije govorio. Dosudili su prekršaj Mbappeu za puno manji kontakt nego što je bio ovaj za penal. Uvijek ista priča.”

Priznao je da njegova momčad nije bila na potrebnoj razini.

“Znamo da nismo pokazali ono najbolje. Ovo je utakmica koju smo morali dobiti. Imali smo dovoljno jaku postavu, morali smo zabiti više golova.”

Od titule ne odustaje.

“Borit ćemo se do kraja, do posljednjeg dana. Gotovo je kad matematika kaže da je gotovo. Mi smo Real Madrid i borit ćemo se do kraja.”