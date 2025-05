Ante Budimir igra povijesnu sezonu u La Ligi, postao je treći Hrvat s ovim učinkom

Podijeli :

Inigo Alzugaray Cordon Press via Guliver Images

Ante Budimir je pogotkom protiv Atletico Madrida došao do 20. gola u La Ligi. Osim što je ušao u birano društvo gdje su trenutno samo Robert Lewandowski i Kylian Mbappe, rođeni Zeničanin ispisao je i povijest hrvatskog nogometa. Postao je treći Hrvat s 20 i više golova u La Ligi.

Dosad je to uspjelo Davoru Šukeru i Alenu Peternacu koji su ukupno tri puta dolazili do te brojke. Hrvatska “devetka” dva put je uspjela postići više od 20 zgoditaka. Prvi put mu je to pošlo za nogom 1993./1994. kada je igrao za Sevillu (24), a onda je i 1996./1997. s Real Madridom (24) ponovio taj uspjeh u godini kada je Peternac to napravio s Real Valladolidom (23).

Teško će Budimir dostići brojke koje su Šuker i Peternac postavili prije više od dva desetljeća, no s obzirom na to da Budimir igra u životnoj formi ne bi bilo toliko šokantno.

Do kraja sezone njegova Osasuna igra još s Espanyolom i Alavesom, ekipama koje su u donjem domu prvenstvene ljestvice.