ANKETA / Podržavate li ideju stranog sportskog direktora u Dinamu?

Luka Kolanović via Guliver

Dinamo je više od mjesec dana bez sportskog direktora, nakon što je tu funkciju napustio Marko Marić.

Jedan od glavnih kandidata koji se ovih dana spominje za ovu poziciju je 38-godišnji Nijemac Marco Neppe. Neppe je od prosinca 2021. do ožujka 2024. obnašao dužnost tehničkog direktora u Bayernu München, a prije toga bio je glavni skaut kluba. Tijekom svog mandata, zaslužan je za dovođenje talentiranih igrača poput Alphonsa Daviesa i Jamala Musiale.

Predsjednik Uprave Zvonimir Manenica u razgovoru za Dnevnik Nove TV rekao je da će novi sportski direktor biti – građanin Europske unije.

“Trenutno vršimo intervjue s odgovarajućim kandidatima. Naravno, tražimo najoptimalniju osobu za tu poziciju, za Dinamo, klub koji je zahtjevan za bilo kojeg sportskog direktora. Tako da, evo, planiramo u što skorijoj budućnosti izabrati najkompetentniju osobu, koja bi onda preuzela tu poziciju”, rekao je Manenica pa dodao da su si zadali rok do kraja ovog mjeseca da ga nađu:

“Ne ograničavamo se na to hoće li biti domaći ili stranac, tražimo, jednostavno, najkompetentniju osobu, ali to će biti osoba koja će biti građanin Europske unije.”

Direktor Lokomotive Božidar Šikić ne podržava dolazak još jednog stranca u HNL.

“Ma dajte, molim vas… Počeli su naši klubovi uzimati strane trenere, no da se nitko ne uvrijedi, jer mi to nije cilj, ali kratko i jasno – pojma nemaju! Svi su smiješni, nemojte me zezati. Velika nogometna igračka imena, a stvarno ništa ne znaju! Sad bi još i sportske direktore strance!? Ma… Bilo bi idealno da izaberu stranog sportskog direktora, ako se žele do kraja zeznuti!”, rekao je za Sportske novosti.

