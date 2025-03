Šikić: Strani treneri? Dajte molim vas, pojma nemaju, a sad bi još i sportske direktore… Ma!

Podijeli :

NK Lokomotiva Zagreb

Prvi čovjek Lokomotive Boždar Šikić govorio je o stanju u HNL-u.

Dinamo više od mjesec dana nema sportskog direktora nakon što je otišao Marko Marić. Šikić kaže da on ne bi prihvatio tu ulogu u Maksimirskoj 128.

“Nikad ne bih došao u Dinamo kao sportski direktor! Imam previše godina i previše iskustva da bih bio sportski direktor, a da mi netko bude šef! To je pod broj jedan i to je apsolutno najvažnije od svega. Dakle, o tome mi je glupo pričati jer nemam aspiracije na Dinamo. To je za mene prošlo svršeno vrijeme. Međutim, imam sigurno puno boljih rješenja i puno više asova u rukavu nego što ima netko drugi. To mislim s obzirom na 45 godina iskustva i staža u nogometu. Mislim da sam u prednosti pred drugima. Mislim da to mnogi znaju”, rekao je Šikić za Sportske novosti.

Komentirao je i Marića.

“Na mene se Marko Marić naljutio kad sam rekao da je prerano došao na mjesto sportskog direktora u Dinamo. On ima talenta, ali trebao je raditi uz neke, da ih tako nazovem, “stare vukove”. Tako je mogao naučiti nešto, pa kroz nekoliko godina biti dobar sportski direktor. Za sve treba vremena. Ništa ne ide od danas do sutra. U takvom poslu radi se o detaljima. Svi mi skupa znamo nogomet, svi znaju sve. Kad god nekoga vi u medijima uzmete za sugovornika, sve će znati, zar ne? Međutim, postoje detalji koje znaju samo oni koji dugo rade u nogometu, koji se bave nogometom 24 sata dnevno. Ti detalji su često presudni. Utakmice dobivaju detalji.”

Strani sportski direktor u Dinamu?

“Super je to, izvrsno! Stranac sportski direktor izvrsno poznaje hrvatski nogomet, hrvatsku ligu, hrvatske igrače. Sjajan potez, napravit će jako puno!”, sarkastičan je bio Šikić pa objasnio:

“Ma dajte, molim vas… Počeli su naši klubovi uzimati strane trenere, no da se nitko ne uvrijedi, jer mi to nije cilj, ali kratko i jasno – pojma nemaju! Svi su smiješni, nemojte me zezati. Velika nogometna igračka imena, a stvarno ništa ne znaju! Sad bi još i sportske direktore strance!? Ma…”

Znači, ne bi bilo dobro da Dinamo izabere sportskog direktora stranca?

“Ne, bilo bi idealno! Ako se hoćeš do kraja zeznuti!”