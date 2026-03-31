Ancelotti: SP osvajaju momčadi koje prime najmanje golova, a ne one koje ih najviše postignu

odysseyimg/guelbergoes via Guliver

Brazilski izbornik Carlo Ancelotti odgovarao je na pitanja novinara uoči ogleda protiv Vatrenih.

Upitan o brazilskom stilu igre poznatom kao “jogo bonito”, Ancelotti je ponudio sljedeći

“Jogo bonito? Posljednja dva Svjetska prvenstva Brazil je osvojio spajajući talent i obranu. Primjerice, 2002. godine sa Scolarijem i njegova tri središnja braniča, a 1994. je Parreira postavio dvije linije po četiri igrača kako bi iskoristio Romarija u napadu. Nema drugog načina nego se dobro braniti.

Svjetsko prvenstvo osvajaju momčadi koje prime najmanje golova, a ne one koje ih najviše postignu. Ne volim da me se naziva defenzivnim trenerom, ali obrana je iznimno važna za momčad”, zaključio je Talijan.

Prokomentirao je i postavku u napadačkoj liniji:

“Želimo imati pokretljivost u napadu, možda s klasičnim napadačem, ali s mobilnošću koja igru čini nepredvidivom. Mislim da smo dosad dobro radili, potrebni su nam mir i staloženost. Kritike su također dobrodošle, naravno. Iako je rezultat najvažniji, postoje važniji i manje važni rezultati, a onaj na Svjetskom prvenstvu je ključan.”